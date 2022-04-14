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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسباب والإصابات.. التفاصيل الكاملة لانفجار خط الغاز بجوار النادي الأهلي

صدى البلد

أكد مصدر بشركة تاون جاس، التابعة لوزارة البترول، عن تلقي الشركة بلاغ مبدئى من شركة تاون جاس يفيد باشتعال بخط غاز نتيجة كسره عن طريق احد المقاولين وورد البلاغ من نجده القاهرة والحماية المدنية بالقاهرة بالعنوان شارع الثورة اسفل كوبري الماظة امام سيتي سنتر الماظة مدينه نصر وجاري المتابعة والافادة.

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وأضاف المصدر في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه تم السيطرة على الخريق واخماده، عقب غلق المحابس ( كوبري السويس - النادي الاهلي ) للتأمين والسيطرة ع الحاله، وتم ذلك في غصون دقائق.
وأكد المصدر أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وإنه جار اتخاذ اللازم والتدخل لاعادة الخدمة للمنطقة المذكور باسرع وقت ممكن.

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