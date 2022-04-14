التجارة الخارجية يناير 2022.. 32.3% تراجع في الميزان التجاري.. و3.99 مليــار دولار قيمة الصادرات

التجارة الخارجية يناير 2022

32.3% تراجع في الميزان التجاري

3.99 مليــار دولار قيمة الصادرات

انخفاض قيمة الواردات بنسبة 2.2٪

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز فى الميزان التجارى مسجلا 2.44 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 32.3%.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2022.



ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصادرات

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 34.5 ٪ حيـث بلغـت 3.99 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبـة 107.0 ٪،البترول الخام بنسبة 66.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 46.8 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 76.3 ٪).

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 32.6 ٪، برتقال طازج بنسبة 13.6 ٪ ، اثاث بنسبة 8.5 ٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 14.3 ٪ ).

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.2٪ حيث بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابـــل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(البترول الخام بنسبة 0.6 ٪، فول صويا بنسبة 16.4 ٪، القمح بنسبة 42.6 ٪ ، ذرة بنسبة 37.1 ٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 27.0٪، مواد اولية من حديد او صلب بنسبـة 49.4 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 34.2٪).