مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 14 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة برشلونة الإسباني أمام آينتراخت فرانكفورت الألمانى فى الدورى الأوروبى.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



أتلانتا × لايبزيج - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

برشلونة × آينتراخت فرانكفورت- الساعة 9 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



ليون × وست هام يونايتد- الساعة 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



جلاسكو رينجرز × سبورتينج براجا- الساعة 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



بي إس في آيندهوفن × ليستر سيتي - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



سلافيا براج × فينورد روتردام- الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 2 English



باوك سالونيكا × مارسيليا- الساعة 9 مساء -beIN Sports HD Xtra 2



روما × بودو/غليمت - الساعة 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا



الجزيرة × مومباي سيتي- الساعة 7:15 مساء

فولاد خوزستان× أهال- الساعة 7:15 مساء



الدحيل× باختاكور- الساعة 7:15 مساء



القوة الجوية× الشباب- الساعة 10:15 مساء



الغرافة× شباب أهلي دبي- الساعة 10:15 مساء



التعاون× سباهان اصفهان- الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



المقاولون العرب × مصر المقاصة- الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت



طلائع الجيش × إنبي- الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت



البنك الأهلي × الاتحاد السكندري- الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت