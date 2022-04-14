مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 14 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة برشلونة الإسباني أمام آينتراخت فرانكفورت الألمانى فى الدورى الأوروبى.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
أتلانتا × لايبزيج - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
برشلونة × آينتراخت فرانكفورت- الساعة 9 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
ليون × وست هام يونايتد- الساعة 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
جلاسكو رينجرز × سبورتينج براجا- الساعة 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
بي إس في آيندهوفن × ليستر سيتي - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
سلافيا براج × فينورد روتردام- الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 2 English
باوك سالونيكا × مارسيليا- الساعة 9 مساء -beIN Sports HD Xtra 2
روما × بودو/غليمت - الساعة 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الجزيرة × مومباي سيتي- الساعة 7:15 مساء
فولاد خوزستان× أهال- الساعة 7:15 مساء
الدحيل× باختاكور- الساعة 7:15 مساء
القوة الجوية× الشباب- الساعة 10:15 مساء
الغرافة× شباب أهلي دبي- الساعة 10:15 مساء
التعاون× سباهان اصفهان- الساعة 10:15 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب × مصر المقاصة- الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت
طلائع الجيش × إنبي- الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت
البنك الأهلي × الاتحاد السكندري- الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت