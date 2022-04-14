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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق  اليوم الخميس 14 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة برشلونة الإسباني أمام آينتراخت فرانكفورت الألمانى فى الدورى الأوروبى.

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي 


أتلانتا × لايبزيج - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

برشلونة × آينتراخت فرانكفورت- الساعة 9 مساء -  beIN Sports 1 HD Premium

ليون × وست هام يونايتد- الساعة 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

جلاسكو رينجرز × سبورتينج براجا- الساعة 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 


بي إس في آيندهوفن × ليستر سيتي - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
 

سلافيا براج × فينورد روتردام- الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 2 English

باوك سالونيكا × مارسيليا- الساعة 9 مساء -beIN Sports HD Xtra 2

روما × بودو/غليمت  - الساعة 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 


الجزيرة × مومباي سيتي- الساعة 7:15 مساء

فولاد خوزستان× أهال- الساعة 7:15 مساء

الدحيل× باختاكور- الساعة 7:15 مساء

القوة الجوية× الشباب- الساعة 10:15 مساء

الغرافة× شباب أهلي دبي- الساعة 10:15 مساء

التعاون× سباهان اصفهان- الساعة 10:15 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري 


المقاولون العرب × مصر المقاصة- الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت

طلائع الجيش × إنبي- الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري- الساعة 9:30 مساء - أون تايم سبورت

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