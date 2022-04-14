رسميا .. الكشف عن بي ام دبليو X7 2023 فيس ليفت

أعلنت شركة بي ام دبليو رسمياً الكشف عن X7 2023 فيس ليفت، والتي تاتى بترقيات عديدة في التصميم الخارجي والداخلي، مع ترقيات للمحركات .

بي ام دبليو X7 2023

وتظهر السيارة بي ام دبليو X7 2023 فيس ليفت بالمصابيح الأمامية المقسمة، والتي ستقوم الشركة باستخدامها في العديد من الطرازات الفاخرة في تشكيلتها مثل الفئة السابعة القادمة وi7 وألباين XB7، و تقع المصابيح الأمامية الحقيقية بشكل خفي في غطاء مظلم أسفل المصد، اما الشبك، فيتميز الآن بتصميم ثنائي اللون .

بي ام دبليو X7 2023

أكبر تغيير حصلت عليه المقصورة هي استبدال لوحة العدادات التقليدية وشاشة اللمس المنفصلة بالشاشة المنحنية المجمعة، والتي تشتمل على شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة وشاشة نظام ترفيهي لمسية مقاس 14.9 بوصة، مع أحدث برنامج iDrive 8 من بي إم دبليو، والشاشة مائلة بعض الشيء نحو السائق، لكن لا يزال بإمكان الراكب رؤيتها وتشغيلها.

بي ام دبليو X7 2023

ويحصل الإصدار الأساسي xDrive40i على 40 حصان إضافية ليحصل على قوة 375 حصان، بينما يرتفع عزم الدوران بمقدار 71 نيوتن.متر ليصبح 519 نيوتن.متر، ويُمكن أن يصل إلى 540 نيوتن.متر عند استخدام التقنية الهجينة الخفيفة 48 فولت لمساعدة المحرك ذي الست أسطوانات سعة 3.0 لتر، ويتصل المحرك بنظام دفع كُلي قياسي xDrive لتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 5.6 ثانية.

لكن إذا كنت ترغب في المزيد من القوة، فيُمكنك الحصول على M60i، والتي تأتي بمحرك V8 سعة 4.4 لتر بمساعدة هجينة أيضاً 48 فولت، ويتنفس المحرك من خلال العادم الرياضي القياسي، وبالرغم من الترقيات التقنية، إلا أن الإصدار يحصل على نفس القوة البالغة 523 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران مثل الإصدار السابق، ويُمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 4.5 ثانية.

بي ام دبليو X7 2023

أما بالنسبة لـ ألباين XB7 المنتظرة، فتقول بي إم دبليو أنها ستستمد قوتها من محرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 630 حصان، بارتفاع قدره 18 حصان عن الإصدار السابق، في حين لم يتغير عزم الدوران لتحصل السيارة على عزم قدره 800 نيوتن.متر، ويُمكنها التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 4.0 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كلم/سا.

اما اسعار بي ام دبليو X7 2023 فيس ليفت ، فإن إصدار xDrive40i يبدأ سعره من 77,850 دولار ، في حين أن إصدار M60i يبدأ سعره من 103,100 دولار ، وستُباع السيارة في السوق الأمريكي في خريف 2022، في حين ستنطلق سيارة ألباين في أوائل عام 2023 .