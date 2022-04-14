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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 26 شخصا إثر غرق قارب في نهر بنيجيريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي 26 شخصا على الأقل، مصرعهم عندما انقلب قاربهم في نهر بولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا بحسب ما أعلن مسؤول محلي يوم الأربعاء.

وقال عليو دانتاني، الرئيس الإداري لمقاطعة شاجاري، إن القارب الذي كان على متنه عدد غير معروف من الركاب، انقلب في نهر شاغاري ليل الثلاثاء.

وأضاف دانتاني أن ”غواصين محليين انتشلوا جثث 26 راكبا، هم 21 امرأة وخمسة أطفال“.

وأكد المسؤول أن السلطات لا تعرف بالضبط عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال: ”لا نعلم العدد المحدد لركاب الزورق وهذا هو سبب استمرار عمليات البحث على أمل العثور على مزيد من الجثث“.

ولم يتضح في الحال سبب الحادث.

وحوادث القوارب شائعة في الممرات المائية النيجيرية، وهي تنجم في الغالب عن الاكتظاظ ونقص الصيانة، ولا سيما في موسم الأمطار السنوي.

وفي ديسمبر الماضي، لقي 29 شخصا، غالبيتهم من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، مصرعهم إثر غرق مركب مكتظ كان يقل أكثر من 42 راكبا، في ولاية كانو شمال شرق نيجيريا.

وقال حينها المتحدث باسم جهاز الإطفاء في كانو، ثمين عبدالله: ”انتشلنا 29 جثة.. وأنقذنا سبعة ركاب“.

وأضاف عبد الله، أن المركب كان ”مخصصا لنقل 12 بالغا، لكن الربان حمله بهذا، الأعداد من الأطفال“.

وكان الأطفال وهم قرية بادو بولاية كانو، في طريقهم إلى بلدة باغواي على الضفة المقابلة من النهر، للمشاركة في مراسم دينية.

سوكوتو شمال غرب نيجيريا نيجيريا غرق قارب الصحافة الفرنسية الممرات المائية

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