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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن فى أكبر مسابقة بطوخ ..شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حفظة القرآن الكريم فى أكبر مسابقة  للقرآن الكريم بقرية ترسا بطوخ والتى تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة.

 

و شارك في المسابقة أكثر من ٥٠٠ متسابق يمثلون ٤٥ قرية وأشرف عليها ٣٥ من مشايخ الأوقاف و أجريت على مدار ٤ أيام متتالية على مستوى كل وحدة محلية كما أجريت التصفيات النهائية وفاز فيها ٢٢٠ متسابق من بينهم ٤٢ من حفظة القرآن الكريم كاملا.

 


وأقيمت المسابقة الكبرى تحت رعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف وقيادات الأوقاف بطوخ وقها والنواب أبوسريع إمام والدكتور نصيف حفناوى ومصطفى النفيلى أعضاء مجلس الشيوخ وعزير سابق وأشرف امين وأسامة فتحي نواب البرلمان.


وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان أن المسابقة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة شكلا ومضمونا حيث تم تقسيم المتسابقين حسب كل وحدة محلية في دائرة طوخ و يمثلون ١٠ وحدات محلية وسوف يتم توزيع جوائز قيمة على كافة المتسابقين خلال الاحتفالية.


ووجه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان الشكر لكل المشاركين و المنظمين للمسابقة الرمضانية الكبرى على ما بذلوه من جهد على مدار أسبوع كامل بدءاً من مرحلة التقديم للمسابقة ومرورا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين ، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتى فى إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بسائر قرى الدائرة وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذة الأيام المباركة.

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