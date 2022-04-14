عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لودر.. معاينة النيابة العامة تكشف سبب كسر خط غاز أسفل كوبري ألماظة

صدى البلد

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر ، اليوم لمعاينة كسر خط غاز أسفل كوبري الماظة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا، أن السبب هو  قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه وحدث تسريب للخط مما أسفر عن الانفجار.

وتبين من التحقيقات أن الحريق لم ينتج عنه أى أضرار بشرية أو مادية بل اقتصر علي خط الغاز نفسه.

 

المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه

سحلا وسرقا سيدة.. حبس عاطلين تخصصا في سرقة حقائب اليد بمنطقة الساحل

 

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

ونشب الحريق  إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه نتيجة حدوث كسر أثناء قيام  لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع امتداده ، وتم القيام بأعمال التبريد .

خط غاز الحماية المدنية تسريب السيطرة على حريق خطوط الغاز كوبري ألماظة كسر خط غاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

موضوعات متعلقة

المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه

سحلا وسرقا سيدة.. حبس عاطلين تخصصا في سرقة حقائب اليد بمنطقة الساحل

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

الملكة إليزابيث تبحث عن فتاة للعمل في وظيفة سرية.. تعرف عليها

لماذا تجاوز 50 ألف طالب نسب الغياب بالمدارس الفنية؟.. التعليم ترد

انتهاء تصوير مسلسل «الاختيار 3»

مصر تستضيف اجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي العام المقبل

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ