لودر.. معاينة النيابة العامة تكشف سبب كسر خط غاز أسفل كوبري ألماظة

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر ، اليوم لمعاينة كسر خط غاز أسفل كوبري الماظة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا، أن السبب هو قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه وحدث تسريب للخط مما أسفر عن الانفجار.

وتبين من التحقيقات أن الحريق لم ينتج عنه أى أضرار بشرية أو مادية بل اقتصر علي خط الغاز نفسه.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

ونشب الحريق إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه نتيجة حدوث كسر أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع امتداده ، وتم القيام بأعمال التبريد .