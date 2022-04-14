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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الشوارع

تمهيد الشوارع بواحة
تمهيد الشوارع بواحة سيوة

أكد  محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة  قيام  فريق العمل  بتمهيد الشوارع بمناطق متفرقة بمدينة  سيوة مع رفع تجمعات القامة بمناطق متفرقة .

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وأضاف أنه  تمت  استكمال أعمال تمهيد وتوسعة بعض الشوارع الرئيسيه  بمنطقة ابوبكر الصديق وطريق الظافرية الدكرور  مضيفا ً بأن أعمال تمهيد وتوسعة الشوارع تتم يومياً وعلى مدار الأسبوع حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة.

         
كان رئيس مدينة سيوة قد   مع المهندس أسامه الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري بحضور النائبه فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب والسادة  شيوخ قبائل سيوة  و ممثلي الإدارة المتكاملة للموارد المائية  وأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري والصرف الزراعي .
حيث تم استعراض الأعمال الخاصة بحفر الآبار العميقة التي يتم تنفيذها خلال تلك الفترة  وكذا مناقشة طرق التخلص من مياه الصرف الزراعي بنطاق مركز ومدينة سيوة .
كما تم مناقشة  اعمال انشاء شبكات توزيع المياة و خزانات خلط  وغلق الآبار السطحية وتقوية وتعلية الجسور وأخر مستجدات القناة المفتوحة  (مشروع  نقل مياه الصرف الزراعى الزائدة خارج نطاق واحة سيوة حتى منخفض عين  الجنبى).

تمهيد الشوارع بواحة سيوة
مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات سكرتير عام محافظة مطروح واحة سيوة

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