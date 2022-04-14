لا يتوقف عن استخلاص الكرة.. مودريتش قاد الريال لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ٥/ ٤.

ويلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وقاد الكرواتي لوكا مودريتش الذي يبلغ من العمر 36 عاما الفريق الملكي إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الكرواتي لوكا مودريتش لا يتوقف عن التدخلات واستخلاص الكرة حتى الدقيقة 120 أمام تشيلسي الإنجليزي فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الكرواتي لوكا مودريتش

حصل على لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات بقميص ريال مدريد الإسباني.

خاض لوكا مودريتش مباراة نهائي كأس العالم مع منتخب كرواتيا أمام فرنسا بمونديال روسيا ٢٠١٨ وحصل على لقب الوصيف.

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ويعتبر الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط من طراز فريد فى دوريات أوروبا.

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في تحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين.

افتتح اللاعب ماسون ماونت، مهاجم فريق تشيلسي، التسجيل لصالح فريقه عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، لينتهي بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وتمكن اللاعب أنطونيو روديجر، من خطف الهدف الثاني لصالح فريق تشيلسي عند الدقيقة 51 لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بهدفين دون رد، قبل أن يعزز فيرنر، التقدم بالهدف الثالث عند الدقيقة 75.

وقلص رودريجو، النتيجة لصالح ريال مدريد، بالهدف الأول عند الدقيقة 84 لتصبح النتيجة تقدم تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتجه الفريقين إلى شوطين إضافيين.

واقتنص الفرنسي كريم بنزيما، الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، ليعلن معه تأهل المرينجي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.