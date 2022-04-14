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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 2 طن لحوم صكوك إطعام إلى السويس لتوزيعها على الأولى بالرعاية

لحوم صكوك الإطعام
لحوم صكوك الإطعام

أكد وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج، على وصول الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الإطعام وقدرها ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس، بحضور الشيخ أحمد فاروق من التفتيش العام بوزارة الأوقاف، وذلك لتسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بعدما خصصها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

 

وتابع " راضي" أن مشروع صكوك الأطعام مشروع قومي ووطني يخدم أهالي المجتمع وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبذلك يكون إجمالي ما وصل ٦ أطنان من لحوم صكوك الاطعام.

 

وتابع انه تم تسليم اللحوم لمني شبراوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس لتشكل لجنة برئاستها وإشراف مديرية الاوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام علي الأسر الأولي بالرعاية في جميع أحياء المحافظة ومراعاة المناطق الأشد احتياجا والنائية في جميع أحياء المحافظة.

السويس بالسويس لحوم صكوك الإطعام لحوم أوقاف الأسر الاولى بالرعاية

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