بقدرات هجينة.. كيا تكشف النقاب عن نسختها الجديدة "نيرو" 2023 |صور

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تألقها عبر نسختها الجديدة نيرو موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام باطلالة الكروس اوفر المميزة.

كيا نيرو موديل 2023 الجديدة

وكشفت كيا عن العديد من التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة نيرو 2023، حيث تضم حزمة من القدرات الفنية الهجية، من خلال 3 محركات تعمل بالمنظومة الكهربائية المتطورة، إلى جانب بعض الترقيات الداخلية وتجهيزات الحماية والامان.

كيا نيرو موديل 2023 الجديدة

وتضم السيارة كيا نيرو موديل 2023 خاصية رصد ومتابعة النقاط العمياء، خاصية تتبع المسارات، ومثبت سرعة تكيفي، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح عالية الاداء، وحساسات حركة، وكاميرا لدعم قائد المركبة، بالاضافة إلى انظمة الرفاهية الداخلية.

كيا نيرو موديل 2023 الجديدة

القدرات الفنية للسيارة كيا نيرو موديل 2023 الجديدة

تعتمد السيارة كيا نيرو موديل 2023 على محرك هجين يستطيع أن ينتج قوة قدرها 139 حصانا خاص بالفئة الأولى، بينما تاتي السيارة بمحرك متقدم قادر على ضخ قوة قدرها 180 حصانا مع نطاق كهربائي يقدر بـ 53 كيلومتر وامكانية الشحن في أقل من 3 ساعات عند توصيلها بشاحن من المستوى الثاني.

كيا نيرو موديل 2023 الجديدة

كما تقدم السيارة كيا نيرو موديل 2023 الجديدة بمحرك اعلى تجهيزًا قادر على انتاج 201 حصانا، بالاضافة إلى امكانية الشحن من 10% إلى 80% في مدة لا تتخطى حاجز الـ 45 دقيقة، مع نطاق يبلغ 407 كيلومتر باستخدام بشاحن من المستوى الثالث.