أنابيلا هلال تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

حرصت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ظهرت أنابيلا هلال، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا لامعا منقوش، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، على وضع المكياج بلمسات بسيطة من مكياج العيون وأحمر الشفاه باللون البينك، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وتعد أنابيلا هلال من المذيعات العربيات اللاتي خطفن الأنظار بأناقتها وجمالها الطبيعي، وتحرص على اختيار اطلالاتها بعناية فائقة، فهي تتمتع بذوق راقي في اختيار الفساتين والملابس التي تظهر بها.



تحرص أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة والتنوع بين الإطلالات الكاجوال والكلاسيك، فهي تفضل عدم السير على وتيرة واحدة في الموضة والتجديد والتنوع دائما.

