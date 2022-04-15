سنن يوم الجمعة الثانية في رمضان .. 5 أمور حث عليها النبي لا تغفلها

سنن يوم الجمعة.. تحل اليوم الجمعة ثاني أيام شهر رمضان المبارك لعام 2022، ليبحث معها كثيرون عن سنن يوم الجمعة وحكم تخطي الرقاب يوم الجمعة، خاصة في ظل نهي النبي عن ذلك بقوله: "اجلسْ؛ فقدْ آذيتَ وآنيتَ".

ومن سنن يوم الجمعة التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم

سنن يوم الجمعة

يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأنس بها ويحصد بها ما في هذا اليوم المبارك من ثواب، فلا يمكن لهذا العيد الأسبوعي أن يمر دون أن تحصد من الحسنات والثواب ما يدنيك من الجنة ويصرف عنك شر الجحيم، فقد ورد في فضل يوم الجمعة ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة - رواه مسلم.

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ ليلة الجمعة ونهارها أربع وعشرون ساعة، لله عزّ وجلّ في كلّ ساعة ستمائة ألف عتيق من النّار".

وقد ذكر العلماء في أن تسمية الجمعة مشتقة من الجَمْع، فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعاهد الكبار، وأمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته في يوم الجمعة لأداء الصلاة في جماعة فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» (سورة الجمعة: 9) أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها.

وقال ابن حجر: إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم وجُمِع فيه، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ للْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ. فَجَاءَ الله بِنَا. فَهَدَانَا اللّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهِلِ الدُّنْيَا. وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ» رواه مسلم.

سنن يوم الجمعة

وقد بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن يوم الجمعة عيدٌ من أعياد المسلمين، ولصلاة الجمعة فيه جملة من الآداب رغَّب الشرع في امتثالها؛ حتى يحصِّل المسلم ثوابها العظيم، وفضلها العميم، والتي منها:

1- الاغتسال.

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ». [متفق عليه]

2- التطيب، والتسوك.

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «..وأَنْ يَسْتَنَّ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وجَدَ» [متفق عليه]، ولو استعمل قبل ذهابه لأداء صلاة الجمعة بدلًا من السواك الفرشاة التي تطهر الفم؛ فلا حرج إن شاء الله.

3- لبس أفضل الثياب.

قال تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. [الأعراف:31]

4- التبكير إلى صلاة الجمعة.

قال سيدنا رسول الله ﷺ : «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». [متفق عليه].

5- الذهاب إلى المسجد مشياً.

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». [أخرجه الترمذي].

سنن يوم الجمعة

وفي فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء المصرية، جاء إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان لقوله تعالى: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، مضيفة أن صلاة الجمعة تجب على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها ولكن لا تجب على الصبي.

وأشارت الإفتاء، إلى أن العلماء والفقهاء أجمعوا على كراهة تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، بما جاء عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجلس فقد أذيت وأنيت"، رواه أبو داوود، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء قرر بتحريم تخطي الرقاب أثناء خطبتي الجمعة ولمن وجبت عليه صلاة الجمعة ما عدا الأمور المستثناة كالإمام وكالضرورة وبشرط ألا يؤذي المصلين.

وأضافت الدار في فتواها أن جمع التبرعات والإمام يخطب ممنوع شرعًا لما ورد في الأحاديث السابقة لتأذي الناس وحرمة تخطي الرقاب إلا للضرورة كما ذكرت.

سنن يوم الجمعة

ورد في بيان حكم من غلبه النعاس وأراد أن يتحول عن مجلسه أثناء خطبة الجمعة، لكنه يخشى أن يقع في دائرة النهي الوارد في الحديث، فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث قال: "يستحب لمن كادت تغلبه عيناه على النوم أثناء خطبة الجمعة أن يغير مكانه في المسجد، بشرط ألا يؤذي المصلين بتخطي رقابهم؛ لما في الانتقال والحركة من إذهاب للنعاس، وتركٍ للمكان الذي أصابته فيه الغفلة عن سماع الذكر.

واستدل الأزهر بما ورد عن سيدنا رسول الله حيث قال: «إذا نعَسَ أحدُكم يومَ الجمعةِ فلْيتحوَّلْ عن مجلِسِه ذلكَ». [أخرجه الترمذي]

كما ورد عن أبي الزَّاهريَّة، قال: كنتُ جالسًا مع عبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ يومَ الجُمُعةِ, فما زال يُحدِّثُنا حتى خرَجَ الإمامُ, فجاءَ رجلٌ يَتخطَّى رِقابَ الناسِ، فقال لي: جاءَ رجلٌ يَتخطَّى رِقابَ النَّاسِ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُب, فقال له: "اجلسْ؛ فقدْ آذيتَ وآنيتَ"، ففي ذلك بيان أن المتخطي لرقاب الناس وقع في أمرين فقد أدى لانشغال الناس عن الخطبة وأذاهم بفعله.

إلا أنه يجوز التَّخطِّي إذا وجَدَ المصلي فُرجةً لا يَصِلُ إليها إلَّا بالتخطِّي؛ وذلك فيما ورد عن المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وذلك لعدة أمور أهمها:

1- أنه لا حُرمةَ لِمَن ترَك بين يديه موضعاً خالياً وقعَدَ في غيرِه.

2- لأن تَخطِّيَ المصلين لحاجةٍ؛ فجازَ ذلك.

3- لأن الجالسين وراءَها مُفرِّطينَ بتَرْكِها.

كيف أجعل دعائي مستجاب

يقول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في بيان "كيف أجعل دعائي مستجاب":" ليس هناك عمل يقوى الإيمان من ذكر الله بعد أداء الفرائض"، موضحاً لو أن الوالدين أحياء كلاهما أو أحدهما فالبر هو أفضل الطرق إلى الجنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاب وخسر من أدرك أبوية أو أحدهما ولم يغفر له.

وشدد على أن هناك أعمال أربع من شأنها أن تجعل الإنسان مستجاب الدعاء ولو أقسم على الله لأبره، هي :" أداء الفرائض، ذكر الله، بر الوالدين، الأكل والمطعم من حلال".

كيف أجعل دعائي مستجاب

وفي بيان معى لو أقسم على الله لأبره يروي البخاري ومسلم عن أنس : أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ، وَطَلَبُوا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: ( يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ )، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ).

وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ). قيل: المعنى: أنه لو حلف على شيء أن يقع؛ ثقة بالله وحسن ظن به لأبره الله، وقيل : معنى القسم في الحديث: الدعاء.

وذكر النووي رحمه الله:" (لَوْ أقسم على الله لأبره) أي لو حلف على وقوع شَيْءٍ أَوْقَعَهُ اللَّهُ إِكْرَامًا لَهُ بِإِجَابَةِ سُؤَالِهِ وَصِيَانَتِهِ مِنَ الْحِنْثِ فِي يَمِينِهِ ، وَهَذَا لِعِظَمِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَقِيلَ مَعْنَى الْقَسَمِ هُنَا الدُّعَاءُ ، وَإِبْرَارُهُ إِجَابَتُهُ " .

كما أوصى مجمع البحوث الإسلامية، من أراد أن يُستجاب دعاءه وأن يقضي الله سبحانه وتعالى حاجته ويفرج همه وكربه بالحرص على هذا العمل ، وهو التفريج عن معسر ومساعدته، أي تفريج حوائج الناس ، منوهًا بأن هذا العمل يلخص كيف تجعل دعائك مستجاب ، فمن أراد أن تستجاب دعوته وتُكشف كُرْبَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ الدينَ عن الإنسان المُعسر الذي لا يستطيع السداد، ففي كيف تجعل دعائك مستجاب ورد في مسند أحمد عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ».

وورد أن هناك عدة أمور تحرمك من دعاء مستجاب وتغلق عليك الطريق لتجعل من كيف تكون مستجاب الدعاء أمرًا صعب المنال إن لم يكن مستحيل التحقق ، فالرزق الحرام من أعظم ما يمنع الإنسان عن استجابة دعائه، فعن كيف تكون مستجاب الدعاء فرغم أن الله سميع يجيب الدعاء ولم يجعل بينه وبين السائل وساطة، لقوله تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، إلا أن هناك أمور تحيل بين الإنسان وبين كيف تكون مستجاب الدعاء .

كما أن هناك بعض الأمور التي ينبغي على العبد مراعاتها قبل الدعاء، ومنها: أن يعلم أن من أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعاء فقال له النبي: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يومًا وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به»، فهذه كانت إجابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن كيف تكون مستجاب الدعاء.