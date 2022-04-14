عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمو بيكا : "بحب الذهب وبعشقه والناس بيغفّلوني" |فيديو

مطرب المهرجانات حمو
مطرب المهرجانات حمو بيكا

أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، عدم صحة الشائعات التي تزعم تمثيله في الفيديوهات من أجل تصدر الترند، قائلا: "مش بعمل فيديوهات عشان الترند وهما بيغفلوني ويصوروا فيديوهات للترند، والناس مش بتاجر بيا وأنا كنت ببقى عادي وببقى سعيد لما بيطلع فيديو والناس تضحك".

وأوضح المطرب حمو بيكا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن التمثيل والطرب قائم على الهزار والتلقائية، مضيفا: "التمثيل كله ضحك وهزار والاغاني بتاعتنا دي واحنا بنعملها بيبقى فيها تمثيل وافيهات ولكن لا يتم تصويرها".

وعن تكرار تصريحاته بتعرضه للافلاس وارتداء ذهب، رد قائلا: "مش معنى أنى افلس انى امشى بهدوم مقطعة في الشارع وبالنسبة للدهب أنا بحب الدهب وبعشقه".

 


 

حمو بيكا مطرب المهرجانات حمو بيكا حبر سري أسما إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

قرار عاجل من أوكرانيا بتجنيد الأجانب في الاستخبارات والجيش.. تفاصيل

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

ترشيحاتنا

عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر بقنا

برلين: القبض على شبكة يشتبه بضلوعها في خطف وزير الصحة الألماني

لمواجهة عقوبات الغرب.. روسيا تطلب مساعدة البرازيل |تفاصيل

حسن شاكوش باكيا : عمري ما تاجرت بمرض أمي بالسرطان |فيديو

الدوري الأوروبي.. تشكيل برشلونة أمام آنتراخت فرانكفورت

“البحوث الإسلامية”: حصر الكون في الوجود المادي يتناقض مع أبسط قواعد العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

في رمضان ! .. حكاية إفيه عمرو مصطفى ووصوله للعالمية

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ