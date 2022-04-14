حمو بيكا : "بحب الذهب وبعشقه والناس بيغفّلوني" |فيديو

أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، عدم صحة الشائعات التي تزعم تمثيله في الفيديوهات من أجل تصدر الترند، قائلا: "مش بعمل فيديوهات عشان الترند وهما بيغفلوني ويصوروا فيديوهات للترند، والناس مش بتاجر بيا وأنا كنت ببقى عادي وببقى سعيد لما بيطلع فيديو والناس تضحك".

وأوضح المطرب حمو بيكا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن التمثيل والطرب قائم على الهزار والتلقائية، مضيفا: "التمثيل كله ضحك وهزار والاغاني بتاعتنا دي واحنا بنعملها بيبقى فيها تمثيل وافيهات ولكن لا يتم تصويرها".

وعن تكرار تصريحاته بتعرضه للافلاس وارتداء ذهب، رد قائلا: "مش معنى أنى افلس انى امشى بهدوم مقطعة في الشارع وبالنسبة للدهب أنا بحب الدهب وبعشقه".



