نجلاء بدر بعد وقوعها ضحية "رامز موفي ستار" | حشو القلب اتبهدل

نشرت الفنانة نجلاء بدر، صور لها مع النجم رامز بعد وقوعها ضحية برنامجه «رامز موفي ستار»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعلقت نجلاء بدر علي الصورة قائلة "‏‏‏‏ رامز موفي ستار دي طريقة عمل الكنافة يارامز حشو القلب اتبهدل اعمل فيك ايه يا رامز"







حلت الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على رامز جلال في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».



تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.