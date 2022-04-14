انفوجراف .. 75.66 مليون فرد يستخدمون الانترنت في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول زيادة عدد مستخدمي الانترنت في مصر .

واوضح الانفوجراف انه بلغ عدد مستخدمي الانترنت في مصر بمطلع عام 2022 نحو 75.66 مليون شخص بحيث زاد عدد المستخدمين بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2021.

واشار الانفوجراف انه زادت سرعة الاتصال بالإنترنت في مصر بنحو 10.30 ميجابت في الثانية بمعدل زيادة قدره 40.6% .

بلغ معدل معدل انتشار الانترنت في مصر بمطلع عام 2022 نحو 71.9% بين السكان .

وقال المركز ان الإعلام الرقمي المصري شهد قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بدأ العديد من الكيانات الإعلامية في بلورة نماذج رقمية من أعمالها إلى جانب نماذجها التقليدية؛ بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المستخدمين والمتابعين، وتمتلك معظم الصحف نسخًا مطبوعة وأخرى رقمية، وتتميز وسائل الإعلام الخاصة بحضورها القوي على المنصات الرقمية.