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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة النقل تكشف أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

مونوريل
مونوريل

كشف وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لمشروع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع

   ●يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم. 
   ●يشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)
   ●سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية ). 
   ●يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية. 
   ●يتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
   ●مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة. 
   ●يساعد أيضاً في توفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية. 
   ●يجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات .


 

وزارة النقل مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر محطة الإستاد

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