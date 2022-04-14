رسمياً.. زيادة عدد أندية الدوري السعودي والأجانب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى 18 فريقا، اعتبارا من الموسم الرياضي 2023-2024، مع رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 8.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اعتماد زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري المحترفين إلى 18 فريقا، اعتبارا من الموسم الرياضي 2023-2024، وذلك وفقا للآلية التالية: يهبط فريقان في موسم 2022-2023 إلى دوري الدرجة الأولى مقابل صعود 4 فرق إلى دوري المحترفين، ويكون ذلك استثنائيا لمدة موسم واحد، على أن تهبط بعد هذا الموسم 3 فرق وتصعد مثلها.

وأضاف البيان: اعتمد مجلس الإدارة تسجيل 8 لاعبين محترفين غير سعوديين في أندية دوري المحترفين، على أن تضم قائمة المباراة 7 منهم بحد أقصى، فيما يسمح للأندية بدءاً من موسم 2023-2024 بإشراك كامل عدد اللاعبين غير السعوديين في المباراة.

واعتمد الاتحاد السعودي آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 بالروزنامة الجديدة وبشكل استثنائي لموسم واحد لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا، وذلك في حال عدم صدور آلية أخرى من الاتحاد الآسيوي للعبة تخص المشاركة في هذه النسخة بنظامها الجديد.

وتم الإعلان عن إلغاء أفضلية التسجيل خارج الأرض في مباريات خروج المغلوب من مباراتين اعتبارا من الموسم الرياضي 2022-2023 وتعديلها في لائحة المسابقات.