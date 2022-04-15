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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| أستاذ بالقومي للبحوث يوضح فوائد هذا المشروب في رمضان.. لطلاب الفرقة الرابعة.. آثار القاهرة تعلن عن رحلة علمية للإسكندرية.. صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الاحد … تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول اساليب التقويم الحديثة

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

بنات عين شمس تنظم معرض لتسويق منتجات الطالبات مجانا

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس"معرض شركة ابداع للخدمات التجارية والتسويقية لتوزيع منتجات شركة هيات ايجيبت مجانا للطالبات.

 

استاذ بالقومي للبحوث يوضح فوائد هذا المشروب في رمضان
قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه يعتبر قمر الدين من أفضل المشروبات الغنية بالمعادن والفيتامينات لدى الكثير من الصائمين في شهر رمضان ويحتوى هذا المشروب على العناصر الغذائية الموجودة بالمشمش والضرورية لجميع المراحل العمرية من كبار وصغار وكذا الحوامل

 

كلية الصيدلة جامعة حلوان تحتفل بيوم اليتيم .... صور
قامت كلية الصيدلة جامعة حلوان بتنظيم زيارات إلي عدد من دور الأيتام، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وبإشراف الدكتور سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

لطلاب الفرقة الرابعة … اثار القاهرة اعلن عن رحلة علمية لمدينة الاسكندريه
أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب الاشتراك في الرحلة العلميه لمدينة الاسكندرية  والتي ستكون لمدة (أربعة أيام كامله / ثلاث ليال) شامله الانتقالات والاقامه الكامله والزيارات و ذلك لطلاب الفرقة الرابعة ، وسيتم غلق الاشتراك يوم الاثنين القادم ١٨ من ابريل .

 

اليوم.. تربية عين شمس تناقش الإبداع فى التدريس
يعقد مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس، ورشة عمل بعنوان الإبداع فى التدريس، يوم الجمعة الموافق 15 ابريل الساعة 1 ظهرا على تطبيق زووم بعنوان التدريس الابداعى.

 

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