Vauxhall  تتخلى عن محرك الديزل في كورسا بعد 35 عاماً.. صور

يتوفر طراز Vauxhall Corsa الآن حصريًا بالبنزين والطاقة الكهربائية، بعد إزالة متغير الديزل من قوائم الأسعار، وتنهي هذه الخطوة 35 عامًا من طرازات Corsa التي تعمل بالديزل، والتي بدأت بإدخال وحدة Isuzu سعة 1.5 لتر كخيار لسيارة الجيل الأول (تسمى Nova في المملكة المتحدة) في عام 1987.

Vauxhall تتخلى عن محرك الديزل في كورسا بعد 35 عاماً

أزالت Vauxhall من خيار الديزل لـ Corsa السابقة من البيع منذ عام قبل انتهاء الإنتاج، حيث تمثل 2.5 ٪ فقط من المبيعات، لكنها قدمت طراز جديد يعمل بالديزل للسيارة الحالية عندما تم إطلاقها في عام 2019.

كان خيار الديزل الحالي من كورسا عبارة عن وحدة من أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني تنتج 102 حصانًا وقادرة على تحقيق 88.3 ميلا في الجالون في عام 2021، وكانت تمثل 1.4 ٪ فقط من مبيعات كورسا في المملكة المتحدة، وهو عُشر الحجم الذي نشرته شركة Vauxhall Corsa-e الكهربائية بالكامل.

Vauxhall تتخلى عن محرك الديزل في كورسا بعد 35 عاماً

الخيارات الباقية هي بنزين سعة 1.2 لتر بقوة 74 حصانًا و 99 حصانًا ومجموعة نقل حركة كهربائية للبطارية بقوة 134 حصانًا بمدى يصل إلى 222 ميلًا.

يستمر عرض طراز Vauxhall Mokka كروس، الذي يستخدم نفس بنية CMP مثل Corsa مع خيار الديزل، كما هو الحال مع Peugeot 208 supermini و Peugeot 2008 crossover.

Vauxhall تتخلى عن محرك الديزل في كورسا بعد 35 عاماً

لا يزال يتم تقديم Vauxhall Crossland و Vauxhall Grandland و Vauxhall Insigniaبمحرك ديزل، كما هو الحال مع عائلة Vauxhall Astraالجديدة القادمة هاتشباك، والتزمت Vauxhallبتقديم نسخة مكهربة من كل طراز من طرازاتها بحلول عام 2024 وستتوقف عن بيع جميع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق في عام 2028.