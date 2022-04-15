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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الملك يتوقع تألق 4 لاعبين مع منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال

صدى البلد

توقع أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، تألق 4 لاعبين مع منتخب مصر، تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وتابع عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، إيهاب جلال دائمًا ما يُفضل لاعبين قادرين على الإبداع أثناء حيازتهم للكرة".

وأضاف عبد الملك، أتوقع أن يكون هناك دور قوي لكل من إمام عاشور وأحمد سيد زيزو تحت قيادة إيهاب جلال، والأمر ذاته بالنسبة لأحمد عبد القادر وإبراهيم عادل.

وعن رأيه في تولي إيهاب جلال الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، قال عبد الملك:"لم أكن أفضل أن يقود المنتخب الوطني مدربًا مصريًا في هذه المرحلة، لكن لا نملك سوى الدعم لنقدمه للمدرب الجديد، أتمنى له كل التوفيق".

وعن الاختيار بين حسام حسن وإيهاب جلال لتدريب المنتخب، أكد عبد الملك أنه كان سيرجح كفة الأول على الأخير، بسبب السيرة الذاتية الكبيرة لحسام حسن كلاعب كرة قدم له تاريخ كبير مع المنتخب الوطني والأندية التي ارتدى قميصها.

أما عن مواجهة الأهلي والرجاء، فيرى أحمد عبد عبد الملك، أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، ولن تحسم إلى مع صافرة نهاية لقاء العودة في الدار البيضاء.

وأتم عبد الملك، النادي الأهلي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، لذلك أعتقد أن المباراة ستكون صعبة على الفريق الأحمر".

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