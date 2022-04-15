أهالي سيجر بطنطا يلقنون لصا علقه ساخنة بالأيدي لمحاولة السرقة في رمضان

شهدت منطقة سيجر بطنطا بمحافظة الغربية تلقي الاهالي من المارة علقه سخنه للص إثر محاولته سرقة أحد المنازل السكنية وانهالوا عليه بالضرب المبرح بعدما أوثقوه بحبال تزامنا مع أيام شهر رمضان المبارك.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا يفيد بتمكن أهالي منكقة سيجر في دائرة مركز ومدينة طنطا بضبط لص حاول سرقة أحد المنازل وجرى تسليمه للشرطة.

وأفاد شهود عيان انه تم اكتشاف محاولة السرقة من قبل اللص ضبطه الأهالي ولقنوه علقة ساخنة وتم تسليم اللص إلى مركز الشرطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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