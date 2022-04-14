جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بسوق قحافة الشعبي.. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء اليوم، سوق قحافة للخضر والفاكهة، وذلك للاطمئنان على أسعار السلع ومدى توافرها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.



وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة للأسواق والسلع ومدى توافرها والإقبال على الشراء لضبط السوق.



كما تفقد المحافظ أسعار الخضر، الفاكهة ، الدواجن ، الحبوب واللحوم ، وخلال جولته أجرى المحافظ حواراً مع الباعة بالسوق وكذلك المواطنين واستمع إلى مطالبهم.

وأكد رحمي خلال جولته للمواطنين على استمرار جهود المحافظة في فتح منافذ بيع مدعمة جديدة لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع ، كما حث المحافظ المواطنين على تفضيل المنافذ المدعمة والتي تقدم السلع بأسعار مخفضة ، مؤكدا على استمرار جولاته اليومية لمختلف المنافذ ، الشوادر والأسواق لمتابعة الأسعار بنفسه.

يذكر أن المتابعة اليومية التي يقوم بها المحافظ تأتي كواحدة من آليات الدولة لضبط الأسعار، فقد اتجهت الدولة لتنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنها فتح المزيد من منافذ البيع التي تقدم السلع للمواطن بأسعار مخفضة.

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