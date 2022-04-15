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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: ما حدث للطراد موسكفا ضربة قوية لأسطول روسيا

موسكفا
موسكفا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن ما حدث للطراد الروسي موسكفا يعتبر بوضوح ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وأضاف كيربي في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الجمعة: "الطراد موسكفا كان في مدى يتيح للأوكرانيين استهدافه بصاروخ نبتون، وسيكون لفقدان الطراد تأثير على قدرات روسيا".

وتابع كيربي: "من المحتمل وقوع خسائر بشرية حتى في حال وقوع انفجار داخلي كما يقول الروس، ورأينا مؤشرات على أنه تم إنزال بعض البحارة من الطراد موسكفا على متن قوارب نجاة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق أن الطراد الذي يعد قائد أسطول البحر الأسود الروسي لم يغرق، مضيفة أن الانفجارات التي اندلعت على متنه أول أمس الأربعاء توقفت.

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في المقابل، أكدت أوكرانيا أنها هاجمت الطراد، وأعلن الجيش الأوكراني في بيان على حساباته على مواقع التواصل، أنه استهدف السفينة بصاروخ من طراز "نبتون".

كما أشار إلى أن موسكفا بدأ بالغرق بعد انفجار الذخائر على متنها، وإصابتها بأضرار جسيمة.

وكانت روايتان متضاربتان لفّتا أمس مصير السفينة الحربية موسكفا المرابضة في البحر الأسود، فيما تشتد المعارك العنيفة في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية، في اليوم الـ 50 للعملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي على أراضي الجارة الغربية.

يذكر أن هذا الطراد الحربي كان نال شهرة في بداية العملية الروسية، عندما انتشر تسجيل لجنود أوكرانيين يحرسون إحدى الجزر وهم يتوجهون إلى طاقم السفينة عبر جهاز اتصال لاسلكي بأن "يذهب إلى الجحيم" بعد أن دعاهم للاستسلام.

 

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