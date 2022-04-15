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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجاة رانيا محمود ياسين من الموت أثناء تصوير "انحراف"

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

 نجت الفنانة رانيا محمود ياسين، من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.
وقالت رانيا - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق ، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف داخل فيلا قديمة بجاردن سيتي، وأثناء تصوير المشهد سقطت نجفة ثقيلة جدا أمامي".
وتابعت رانيا :" كان من الممكن أن تقع النجفة فوق رأسي لولا ستر الله ولطفه، لتسقط على الترابيزة التي كنت أجلس أمامها ، وكان بينها وبين رأسي عدة سنتيمترات، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى".
ومسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في إطار الدراما التشويقية المليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، حيث يصطدمون بطبيبة نفسية تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.
المسلسل من بطولة روجينا، سميحة أيوب، لوسي، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

رانيا محمود ياسين انحراف دراما رمضان مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ رمضان 2022

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