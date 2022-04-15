فلسطين.. تجدد الاشتباكات في ساحات الأقصى وإصابة العشرات.. فيديو

اندلعت، منذ لحظات، اشتباكات جديدة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعددًا من الفلسطينيين عند ساحات المسجد الأقصى.

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي نحو المصلين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: " 7 إصابات تم إخلائها من المسجد الأقصى لمستشفيات القدس، وجميع الإصابات بالأطراف العلوية من الجسم".

يأتي ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال لعشرات المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وشنها حملة اعتقالات واسعة.

من جانب آخر، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن حراس المسجد الأقصى ضبطوا 3 مستوطنين يحاولون اقتحام الأقصى، ضمن المكافآت التي أعلنت عنها ما تسمى جمعيات "الهيكل" لتقديم ما يسمى قربان الفصح في الأقصى.

وكثف الجيش الإسرائيلي مداهماته في الضفة الغربية في أعقاب هجمات نفذها فلسطينيان من الضفة وثلاثة من عرب إسرائيل أسفرت عن مقتل 14 شخصا في إسرائيل منذ أواخر مارس.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابًا فلسطينيًا من سكان كفر دان بمدينة جنين، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن "الشاب عابد كان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين، وقد استشهد متأثرًا بإصابته".

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الخميس، عن استشهاد المواطن فواز حمايل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيتا، أول أمس الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت صباح الخميس، استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر أبريل 2022، تزامنا مع تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.