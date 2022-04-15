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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسوان: حلول هندسية وعلمية لمعالجة مشاكل طريق أبو سمبل

حادث طريق أبو سمبل
حادث طريق أبو سمبل

قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة تولى إهتماماً كبيراً بمصابى حادث طريق أبو سمبل الدولى بعد مصرع 10 أشخاص، وإصابة 14 آخرين فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل مما أدى إلى تفحم المركبتين فى الحادث.

وأشار رئيس جامعة أسوان بأنه وضع مقترح من خلال التواصل مع محافظ أسوان، بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لمعاينة طريق أبوسمبل وخاصة "النقاط السوداء" التى تكثر عندها وقوع الحوادث، وذلك لمعالجة المشكلة ووضع الحل الهندسى حتى لا تنتظر مستشفيات جامعة أسوان تلقى مصابين من الحوادث التى تقع على الطريق.

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وأكد الدكتور أيمن عثمان بأن هذا النوع من الحوادث يشكل خطورة بالغة على حياة الركاب والمسافرين على هذا الطريق الحيوى، خاصة مع تكرار هذه الحوادث، لذا وجب على جامعة أسوان التدخل بحلول هندسية علمية وعدم الإقتصار على دور تلقى مستشفى الجامعة للحالات المصابة فى الحوادث، للحد من حصد أرواح الأبرياء. 

وأوضح رئيس الجامعة بأنه حرص على توفير مترجمين من كلية الألسن للتواصل مع المصابين خاصة أصحاب الجنسيات الفرنسية، وذلك بعد أن اطمئن على حالتهم الصحية داخل مستشفيات أسوان الجامعية.

وكان قد إستقبل أمس الخميس الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى ، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكى بالقاهرة وذلك أثناء زيارة مصابي حادث طريق أبو سمبل بالمستشفي الجامعي للإطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم لهم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة فى مختلف الأقسام.

وقد كان برفقه محافظ أسوان مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، بحضور الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.

وأشار رئيس جامعة أسوان بأنه جاري إجراء عملية جراحية  لمصاب بقسم العظام، وعملية جراحية لمصاب بقسم التجميل،  أما باقي المصابين فهم بحالة طيبة ومستقرة، بينما تم خروج عدد ٧ من المصابين بعد تماثلهم للشفاء. 

ووجه السفيران شكرهما لجامعة أسوان، وإدارة المستشفي الجامعي بأسوان علي الجهود الطبية التي بذلت في إستقبال المصابين مع تقديم لهم الرعاية الطبية الكاملة. 

وعلي الجانب الاخر قدم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ومجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان خالص العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي أفجع قلوبنا وقلوب كل المصريين متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قد قامت مساء الأربعاء سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأعضاء مكتب الوزارة بأسوان، بزيارة مصابي حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل على طريق أبو سمبل/أسوان، وذلك بأحد المستشفيات بالمحافظة للمتابعة والاطمئنان على حالتهم الصحية. 

 

https://www.elbalad.news/5237425

 

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