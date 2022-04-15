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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-4-2022

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"،  أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-4-2022، من خلال  تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 864 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1008جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 يصل إلى 1152 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 8064 جنيها.

 

وتختلف أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب كمصنعية فقط، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.  

 

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