سفرتك عندنا.. صينية دبابيس دجاج مع مكرونة بالصلصة فى الفرن

في شهر رمضان الكريم، تحتار الكثير من ربات المنزل والأمهات في اختيار الأصناف والأطباق التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل، فترغب دائما العديد منهن في تقيم الأصناف المتنوعة والغير تقليدية.

لذا نعرض لكم فيما يلي مجموعة من الأكلات التي يمكنك إعدادها وتقديمها على سفرتك في رمضان من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد

طريقة عمل صينية دبابيس دجاج

المقادير

دبابيس دجاج

زبادي

بابريكا

كركم

كمون

كزبرة جافة ناعمة

بودرة ثوم

زيت

ملح

فلفل أسود

عصير ليمون

كزبرة خضراء للتزيين



طريقة التحضير

- تخلط جميع التوابل معا مع الزبادي وعصير الليمون

-تتبل الدبابيس بالتتبيلة

-ترص في قالب بايركس

- يرش الزيت على الوجه

- توضع في الفرن حتى تمام الطهي

طريقة عمل مكرونة بالصلصة فى الفرن

المقادير

مكرونة قلم مسلوقة

بصل مبشور

سمنة

بهارات

ملح

فلفل أسود

نصف كوب دقيق

2 كوب حليب

2 كوب صلصة طماطم



طريقة التحضير

- تسخن السمنة على النار ثم يضاف الدقيق ونقلب حتى يصبح ذهبي اللون

- يضاف الحليب مع التقليب من حين لآخر

- تضاف الصلصة، والملح والفلفل والبهارات مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريميًا

- يتبل البصل بالملح والفلفل ثم تضاف المكرونة ونقلب ثم توضع في قالب بايركس مدهون بالسمن

- يضاف البشاميل بالصلصة وتوضع في الفرن حتى تمام الطهي