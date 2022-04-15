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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي في ضيافة وفاق سطيف بـ دوري أبطال إفريقيا .. الليلة

فريق الترجي
فريق الترجي

يحل فريق الترجي التونسي ضيفا ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائري، اليوم، الجمعة، في تمام الحادية عشر مساء، على ملعب 8 ماي 1945، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني راضي الجعايدي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف في مباراة الليلة، تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له 22 أبريل الجاري في تونس.

وتأهل الترجي التونسي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كمتصدر عن المجموعة الثالثة بـ 14 نقطة، بينما احتل وفاق سطيف المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بـ 9 نقاط.

على الجانب الآخر يطمح فريق وفاق سطيف في تحقيق فوزا مطمئنا على الترجي، يعزز من موقفه في لقاء العودة.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا جاءت كالتالي:

الأهلي - الرجاء المغربي

وفاق سطيف - الترجي

شباب بلوزداد - الوداد المغربي

بترو أتلتيكو - صن داونز

قرعة الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي - الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي.

المتأهل من مباراة بترو أتلتيكو وصن داونز - الفائز من شباب بلوزداد والوداد المغربي.

الترجي وفاق سطيف دوري ابطال افريقيا الأهلى الرجاء

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