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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة رمضانية.. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور لها

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت  زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة و محتشمة، حيث ارتدت قفطان طويل وذو أكمام طويلة وجمع بين اللون البيج واللبني كما يتسم التصميم بأنه متناسق مع الأجواء الرمضانية.

أكملت زوجة ماجد المصري إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وعلى جانب آخر كشف الفنان ماجد المصرى، عن أمنياته في العام الجديد 2022، والتي يأتي على رأسها اختفاء فيروس كورونا المستجد.


وأضاف ماجد المصرى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «فيروس كورونا تسبب في ضياع ناس عزيزة على قلوبنا».


وتابع الفنان ماجد المصرى خلال مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد في مدينة جدة السعودية أنه يتمنى وجود أفلام سينمائية مشتركة بين مختلف الدول العربية وبين مصر والسعودية.

 

 

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