عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على غرار جامع الحسين.. تطوير شامل لمحيط مسجد السيدة زينب

جامع الحسين
جامع الحسين

شهدت محافظات مصر مجموعة من الأخبار، كان من أهمها اصدار اللواء محمود شعراوي وزير التتمية المحلية الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية التي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعليم ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية في المحافظات. 


وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «على غرار جامع الحسين.. تطوير شامل لمحيط مسجد السيدة زينب وجولة حول المحافظات».


وتضمنت الحركة تعيين 5 سكرتارية عموم في محافظات الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، أسوان، وبورسعيد، و6 سكرتارية عموم مساعدين في الجيزة والإسكندرية، وبني سويف، أسيوط، أسوان، والبحر الأحمر، وجرى تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ونقل 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات. 
في القاهرة، أعلن الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة الزينب تطوير محيط مسجد السيدة زينب بعد عيد الفطر حتى يكون مشابها لمحيط مسجد الإمام الحسين وشارع المعز، وأكد أن هناك خطة لتحويل منطقة محيط المسجد إلى مكان راقي واستنثائي. 


وشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حظر خروج الأقماح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح كتابي مختوم من مديرية التموين، ومنع تداول القمح بالمحافظة إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، وسيجرى ضبط ومصادرة السيارات والمركبات التي يتم استخدامها في هذا الصدد. 


وأعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي في محافظة الغربية عن إتاحة الحجز الإلكتروني في العيادات عن طريق موقع الفرع أو الحجز بالتليفون أو الواتساب أو من خلال استخدام الباركود.
 

 

وزير التتمية المحلية محمود شعراوي الإدارة المحلية المحافظات جامع الحسين السيدة زينب مسجد السيدة زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

ترشيحاتنا

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

تعرف على التحويلات المرورية عقب إغلاق كوبري المشير أبو غزالة

نالت أكبر عقوبة مالية في التاريخ.. سيدة اعتدت على طاقم طائرة أمريكية

غدا.. بدر شهر رمضان ينير سماء القاهرة

فركش.. نضال الشافعي يعلن انتهاء تصوير مسلسل ملف سري

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع الطريق الدائري في شارع ربيع الجيزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

هل يعود كهربا إلى الأهلي في وجود موسيماني.. المدير الفني يرد

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ