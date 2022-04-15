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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. كاف يهدد الرجاء المغربي بالحرمان من جماهيره

الأهلي ضد الرجاء
الأهلي ضد الرجاء المغربي

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” هدد نادي الرجاء المغربي بحرمانه من جماهيره في دوري أبطال إفريقيا، حال استخدام مشجعيه الألعاب النارية في الفترة المقبلة أو وقوع أعمال شغب.

وكان الكاف وقوع عقوبة مالية على الرجاء المغربي “خلال الساعات الماضية” قدررها 8000 دولار، بسبب إلقاء الجماهير الشماريخ على أرضية الملعب في المباراة الأخيرة للفريق بدور المجموعات.

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وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن الكاف هدد نادي الرجاء بحرمانه من مشجعيه حال تكرار أحداث الشغب الجماهيري في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الرجاء المغربي، غدا السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا جاءت كالتالي:

الأهلي - الرجاء المغربي

وفاق سطيف - الترجي

شباب بلوزداد - الوداد المغربي

بترو أتلتيكو - صن داونز

قرعة الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي - الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي.

المتأهل من مباراة بترو أتلتيكو وصن داونز - الفائز من شباب بلوزداد والوداد المغربي.

 

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