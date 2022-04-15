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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يحذر مدافعيه من خطورة «رباعي الرجاء»

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، يعكف علي وضع حلول فنية لايقاف خطورة لاعبي الرجاء المغربي قبل مواجهة السبت المقبل في ذهاب جور الثمانية لدوري ابطال افريقيا.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، موسيماني عقد جلسة مع جهازه المعاون ومحلل الأداء لوضع خطة ايقاف خطورة ثلاثي هجوم الرجاء حميد أحداد ومحسن متولي و مصطفى كوياتي

وأضاف شبانة، المدير الفني شدد  على خط دفاعه ضرورة منع حميد أحداد ومحسن متولي و مصطفى كوياتي سفيان بنجديدة و من الوصول إلى المرمى وإفساد خطورة أي كرة تصل إليهما  مشيرا إلى أن خط وسط الأهلي هو الأقوى ويجب استغلال هذه النقطة في تقريب الخطوط وعدم ترك مساحات بينهم وبين المدافعين وتكرار  نفس أخطاء مباراة المصري في الدوري

وأكمل شبانة، موسيماني طلب من اللاعبين ضرورة الضغط علي لاعبي الرجاء من منتصف ملعبهم ومنع خط وسط المغرب من توصيل الكرة للمهاجمين وتشكيل خطورة علي مرمي الشناوي.

وأوضح شبانة، الجنوب افريقي طلب من المهاجمين ضرورة استغلال بطء عبد الجليل جبيرة، والذي ظهر واضحا في مباراة رجاء بني ملال في كأس العرش".

وأتم شبانة، توجد حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للأهلي لغياب الثنائي محمد نهيري وزكرياء الوردي للإصابة حيث يمثلان قوة في وسط الرجاء الهجومي .

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