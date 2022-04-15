ناشيونال جيوجرافيك تصور 3 أفلام وثائقية عن آثار الفيوم

قامت شركة "وندفيل فيلم" البريطانية خلال الفترة الماضية بتصوير 3 أفلام وثائقية عن مناطق الآثار فى محافظة الفيوم وذلك ضمن الموسم الرابع عن سلسلة الآفلام الوثائقية "كنوز مصر المفقودة" لصالح قناة " ناشيونال جيوجرافيك" وهذه السلسلة التى تسلط الضوء على جهود وزارة الآثار المصرية فى استكشاف وحماية تاريخ مصر القديمة.



وصرح سيد الشورة مدير عام الآثار فى محافظة الفيوم أنه تم مؤخرا تصوير فيلم وثائقى عن هرم سيلا , وأيضا توثيق قيام البعثة الأمريكية التابعة لجامعة برجهام يونج الأمريكية برئاسة الدكتور كيرى موهلستين بالعمل فى الهرم والتى بدأت أعمالها بالمنطقة فى أواخر الثمانينات من القرن الماضى.



وأضاف مدير عام آثار الفيوم أن هرم سيلا يقع على الحافة الشرقية للفيوم والهرم اكتشفه المهندس الأثري بورخارد وهو يختلف في تصميمه عن الأهرامات التقليدية وقد بني فوق احد المرتفعات الصحراوية المعروفة بجبل الروس خارج نطاق الوادي هذا الهرم مبني من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 12 مترا وطول قاعدته 30 مترا ويشبه هذا الهرم فى تصميمة مجموعة من الاهرامات صغيرة الحجم منتشرة فى مصر.



وأشار إلى أنه تم أيضا تصوير فيلم وثائقى عن هرم هوارة بالفيوم وهو أحد أهرامات الفيوم الثلاثة مع هرمى اللاهون وسنفرو فى سيلا والذى بناه إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم. وهو من الطوب اللبن المكسى بالحجر الجيرى. كان الارتفاع الاصلي للهرم 58 متر وطول كل ضلع 105 متر، ويبلغ ارتفاعه حاليا حوالى 45 متر. ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن.



وأضاف أشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات بمنطقة آثار الفيوم أنه تم تصوير فيلم وثائقى عن منطقة آثار جرزة بالفيوم والحفائر التى تقوم بها البعثة المصرية فى المنطقة وذلك لأول مرة فى تاريخ محافظة الفيوم .



تم خلال الفيلم التسجيلى تصوير الحفائر التى تجريها البعثة المصرية فى المنطقة برئاسة الدكتور باسم جهاد فتحى باشراف جمال ابو بكر مدير عام اثار مصر الوسطى والدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى والدكتور ايمن عشماوى رئيس قطاع الاثار المصرية والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار .



وأضاف أن منطقة جرزا تقع شمال قرية الروبيات بمركز طامية بالقرب من طريق القاهرة - أسيوط الغربى، وأسسها بطليموس الثانى لتكون مستعمرة لجنوده وإسمها اليونانى "فيلادلفيا" وعثر بها على أرشيف شخص يدعى "زينون" كان يدير أملاك لأحد السادة والأرشيف يضم خطابات أعمال ترميم قام بها فى منزل هذا السيد ووجدوا فاتورة خاصة ب "النقاش " يطلب فيها أجره وعثر فيها على برديات أخرى تؤكد أن المدينة كانت مركزا زراعيا هاما فى العصر الروماني.



يذكر أن منطقة اثار الفيوم شهدت فى الأعوام الأخيرة قيام عدد كبير من التلفزيونات العالمية بالتصوير فى المناطق الأثرية فى أعقاب افتتاح حجرة الدفن الملكية فى هرم اللاهون عام 2019 مثل التلفزيون الامريكى واليابانى والصينى والفرنسى والانجليزى.

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