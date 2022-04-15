حملات مكثفة في البحيرة لمتابعة التزام السائقين بأسعار تعريفة الأجرة

محافظة البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الوحدات المحلية والمواقف والمرور والتموين وإدارة الأزمات بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسي والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها في وقتنا الحالي والتزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة، حيث تشهد جميع المراكز والمدن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمحطات تمويل السيارات وبجميع المواقف.

أسعار البنزين الجديدة

ويأتي ذلك ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي على أنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٤/١٥ ، حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه ارتفاعا طفيفا بقيمة ٢٥ قرش / لتر لتكون الأسعار كالتالي :-



- ٩.٧٥ جنية /لتر بنزين ٩٥

- ٨.٧٥ جنية / لتر بنزين ٩٢

- ٧.٥٠جنية / لتر بنزين ٨٠

وزيادة سعر طن المازوت لباقى الصناعات ٤٠٠ جنية / طن ليصبح سعر طن المازوت ٤٦٠٠/ طن

وتثبيت أسعار السولار والكيروسين وكذلك المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

و شدد محافظ البحيرة على جميع الإدارات الفرعية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل ٢١ بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات.



كما تهيب المحافظة بالسادة المواطنين فى حالة رصد أى مخالفة بشان زيادة التعريفة بإخطار غرفة العمليات المركزية على الأرقام 114طوارى .او 0453349447. 0453356240

لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.