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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هاري وزوجته ميجان يزوران الملكة إليزابيث

ميجان وهاري
ميجان وهاري

أكد المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، أن الأمير البريطاني وزوجته التقيا وجها لوجه بالملكة إليزابيث.
 

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لأول مرة منذ ترك العائلة المالكة..ميجان تنضم إلى هاري في ألعاب إنفيكتوس

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للمرة الاولى منذ تجريدهما من ألقابهما الملكية .. هاري وميجان يزوران الملكة اليزابيث سرا في وندسور


وأضاف المتحدث أن الزوجين مرا بالمملكة المتحدة بينما كانا في طريقهما إلى لاهاي لحضور دورة ألعاب إنفكتوس، مضيفاً أن هاري عبَّر في وقت سابق عن أمله في رؤية جدته.
 

 


وكانت صحيفة «ذا صن» قد أوردت نبأ الرحلة مشيرة إلى أن هاري وميغان التقيا أيضا بالأمير تشارلز خلال زيارة لقلعة وندسور، لافتة إلى أنها أول رحلة مشتركة يقوم بها الزوجان معاً إلى بريطانيا منذ تخليا عن الواجبات الملكية في مارس 2020.

ولم يحضر هاري، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع ميغان، حفل تأبين الشهر الماضي لجده الأمير فيليب دوق إدنبره الذي توفي في أبريل من العام الماضي.

وجاء تخلفه عن حضور الحفل عقب خلاف مع الحكومة بشأن تدابير الحماية الأمنية.
 

وتعاني الملكة، التي تبلغ من العمر 95 عاماً وتحل ذكرى مولدها في وقت لاحق هذا الشهر، من مشاكل في الحركة ولم تحضر قداس خميس العهد السنوي في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور اليوم كما أنها لن تحضر قداس عيد القيامة يوم الأحد في وندسور.

الأمير إليزابيث البريطاني ميغان هاري

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