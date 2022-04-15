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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبد العزيز: مفيش مشهد مثلته كان ينطبق على حياتي الشخصية

احمد عبد العزيز
احمد عبد العزيز

هنأ الفنان أحمد عبد العزيز جمهوره بمناسبة شهر مضان الكريم، قائلا: كل سنة وكل مستمعين شعبى إف أم طيبين، وانا قعدت حوالى ١١ سنة كل سنة ليا عمل فى رمضان والحمد لله كانت كلها أعمال متميزة لاقت قبول واستحسان من الجمهور بشكل كويس.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللمة تحلى على شعبى اف أم من تقديم شيماء السباعي، أن  مسلسل الفرسان كان صعب عليا من ناحية ظروف العمل وأخد وقت طويل فى التصوير حوالى ٩ شهور، وكان صعب لأن تصويره كان معظمه خارجى وأخد  مجهود كبير كمان، والسيرة الهلالية الجزء الأول، ولا اله الا الله الجزء التالت خدوا مجهود كبير جدا الأعمال الشاقة هى الأعمال التاريخية. 

وعلق على ورش الكتابة قائلا ورشة الكتابة ممكن تكون حاجة حلوة تضيف للعمل وتغنى العمل لأن هيشترك فيها تلاتة او اربعة لكن بشرط يقعدوا مع بعض وقت طويل يبقى عندهم مساحة كافية من الوقت أنهم يناقشوا العمل و يناقشوا تفاصيله المختلفة، متابعا «مفيش مشهد كان ينطبق تماما على حياتى الشخصية ». 

أما حكاية الشلن الفضة فقال دي حكاية من زمان فعلا كنت بقدم فى معهد الفنون المسرحية كان فيه لجنة فيها عدد ضخم من الاساتذة الكبار فانا داخل امتحن يقولولى محضر ايه محضر كذا اتفضل اجى اقول جملة يقولولى استوب و بعد كذا مرة فقالى رئيس اللجنة   يا احمد انت  ناجح خلاص مش انت كنت عامل هاملت قولى جملة من هاملت قولها بصوت قرار غليظ يعنى فقولتها طب قولها بصوت حاد فقولتها طب قولها بصوت متوسط فقولتها قالى تعالى وطلع من جيبه شلن فضة قالى خد ده عشان تفتكرنى بيه و فضلت معتز بالشلن الفضة ده و بفتكره فعلا بيه.

ووجه رسالة لكمال ابو راية فقال كل سنة و انت طيب ذكرياتنا كتير وعملنا مع بعض اكتر من عمل، يمكن اهمهم اللى الناس فاكراه كويس سوق العصر وده عمل شاق و انا طلعت عينه فى العمل ده.

وعن الكوميكس اللى بتطلع عليا على السوشيال ميديا بتضحكنى وبشوف اللى عمل الإفيه ده عمله من انهى زاوية و فى معظم الأحوال بيبقى الافيه لايق ومظبوط فبتضحك، والحمد لله كل التعليقات اللى بتكتب عنى على السوشيال ميديا سواء على صفحتى او صفحات الآخرين كلها بتبسطنى جدا لانها ايجابية و جميلة و مشجعة .

واختتم برسالة للفنان توفيق عبد الحميد بعد إعلانه اعتزاله بعد مسلسله الأخير، عيد التفكير  فى هذا الموضوع مرة أخيرة عشان خاطرى و عشان خاطر الناس اللى بتحبك و متحرمناش من أنك تكون موجود معانا. 

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