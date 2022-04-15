الثقافي الكوري: نواصل تنظيم الفعاليات الثقافية لتحسين مهارات اللغة الكورية

نظم معهد سيجونج التابع للمركز الثقافي الكوري في مصر ورشة عمل بعنوان "فن تصميم دفتر اليوميات" بمشاركة جمع من طلاب المعهد ودارسي اللغة الكورية.

وتدرب المشاركون في الورشة على أساليب كتابة اليوميات بالطريقة الكورية وتنظيم محتويات اليوميات والنصائح العملية لكتابة المذكرات الشخصية وأهميتها فضلاً عن تزيين وزخرفة دفتر اليوميات.

ومن جانبه قال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي، إن المركز سيواصل تنظيم الفعاليات الثقافية والمحاضرات حتى يتمكن الطلاب من تحسين مهاراتهم في اللغة الكورية وتعزيز معارفهم حول الثقافة الكورية.

وقالت كانج هوا يونج ، المدرسة بمعهد سيجونج والمشرفة على الورشة، إنها تأمل في أن تكون الكتابة في دفتر اليوميات روتيناً يومياً في حياة الطلاب بحيث يكون محفزاً لهم لمزيد من النجاح فضلاً عن اكتساب العديد من العادات الصحية.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح تزيين وكتابة اليوميات، والتي تحظى بشعبية بين جيل الانترنت الحالي في كوريا الجنوبية ويطلق عليه " جيل MZ "، وسيلة للتعبير عن الأفكار و المهارات الإبداعية والفنية من مجرد كونه سجلاً للذكريات.