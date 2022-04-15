سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 .. بعد الزيادة الجديدة

شهدت النسخة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ارتفاعًا بالقيمة التسويقية عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022.

تأتي شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 255 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة CVT، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وترتكز السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2750 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4655 مم، و 1835 مم للعرض، و 1835 مم للارتفاع، و 185 مم للخلوص الارضي، بالاضافة إلى جنوط رياضية انيقة المظهر.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وتضم السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، وحساسات ركن، وكاميرا، بالاضافة لنظام الثبات الالكتروني، وخاصية TCS المسؤلة عن التحكم في الجر والتعامل من المنحدرات، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن أمامية للفئات عالية التجهيز.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 419.990 ألف جنيه بدلاً من 350 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 439.990 ألف جنيه بدلاً من 375 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 459.990 ألف جنيه بدلاً من 395 ألف جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 479.990 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه.