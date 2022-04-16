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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة أسعار البنزين 25 قرشا .. المحافظات تنتفض لمراقبة المواقف والسائقين .. تثبيت تعريفة الركوب لعدم غلاء السولار.. حملات مكثفة لمنع الاستغلال و محاضر للمخالفين

حملات للتفتيش على
حملات للتفتيش على تعريفة الركوب

المحافظون: لا زيادة في تعريفة الركوب بسبب ثبات سعر السولار

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين 

حملات لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب

 

رفعت أجهزة المحافظات درجة الاستعداد لتفقد المواقف ومتابعة أسعار تعريفة الركوب ، بعدما  قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل/ يونيو 2022 . 

وتم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة صباح امس الجمعة الموافق 15 أبريل 2022، وجاءت اسعار البنزين الجديدة على النحو التالي:سعر بنزين 80  بسعر (  7.50) بعد أن كان  7.25 جنيه للتر- سعر بنزين 92 بسعر (  8.75) بعد أن كان 8.50 جنيه للتر-سعر بنزين 90 بسعر (  9.75) بعد أن كان 9.50 جنيه للتر-سعر السولار  ( 6.75  ) بعد أن كان 6.75 جنيه للتر .

ففي القاهرة ، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.


ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.


كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني والمرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.


وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

 

ومن العاصمة الى كفر الشيخ، حيث أعلن اللواء جمال نور الدين المحافظ ، عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة كفر الشيخ، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.


وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

 

ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  على إنتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيرفيس بمختلف المراكز والمدن والقرى، مع إستمرار العمل بتعريفة الأجرة الحالية لسيارات النقل الجماعى السيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ، وكذا سيارات التاكسى ، وعدم إقرار أى زيادة بها بناءاً على عدم حدوث أي زيادة في أسعار السولار .

وكلف محافظ أسوان، بقيام رؤساء المراكز والمدن ومديرى المواقف والمرور والتموين بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة ، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الجهات المعنية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين .

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وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بأنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى ، ومحاولة زيادة التعريفة التقدم على الفور بشكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167 ، و01091565955 .

 

ومن بلاد الذهب إلى أرض الفيروز ، وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بمتابعة المواقف ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية.

 

ووجه المحافظ كافة الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وإدارة المواقف وإدارة مرور شمال سيناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، وخاصة سائقي التاكسي المخصوص بالعريش، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.


وأهاب المحافظ، بالسائقين بعدم زيادة تعريفة الركوب عن التعريفة المحددة، مؤكدا أنه عند تعرض المواطن لزيادة في أسعار الركوب تحرير محضر برقم السيارة في إدارة المرور.

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