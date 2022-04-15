صورة نادرة.. كواليس لقاء جد الأمير هاري وجد زوجته كيت قبل ولادتهما

ربما تكون عائلة كيت ميدلتون قد اقتربت من العائلة المالكة بعد زواجها من الأمير ويليام ، لكن وفقا لصورة نادرة فإن هناك علاقة قديمة تجمع العائلتين، وربط بينهما علاقة وطيدة قبل لقاء ويليام بكيت.



ووفقا لمجلة "بيبول"، تم العثور على صورة نادرة تجمع جد دوقة كامبريدج، ويدعى الكابتن بيتر ميدلتون، بالامير فيليب، دوق إدنبرة الراحل ، من جولته في أمريكا الجنوبية في عام 1962.

تُظهر الصورة فيليب بجوار طائرة حيث شوهد جد كيت في الخلفية كمساعد طيار دوق إدنبرة.د، وفي الحقيقة، عمل بيتر ميدلتون كطيار مقاتل في سلاح الجو الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، وتوفي في عام 2010 قبل أيام فقط من إعلان كيت وويليام خطوبتهما.

من المعروف أيضًا أن كيت وويليام معروفان بأنهما من أبناء العمومة الرابع عشر، ومع ذلك، ولكن لم تجتمع العائلة معا من قبل ولم يكونا على علم بلقاء الأجداد قبل زواجهما.