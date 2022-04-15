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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة نادرة.. كواليس لقاء جد الأمير هاري وجد زوجته كيت قبل ولادتهما

ويليام وكيت وفيليب
ويليام وكيت وفيليب

ربما تكون عائلة كيت ميدلتون قد اقتربت من العائلة المالكة بعد زواجها من الأمير ويليام ، لكن وفقا لصورة نادرة فإن هناك علاقة قديمة تجمع العائلتين، وربط بينهما علاقة وطيدة قبل لقاء ويليام بكيت.

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ووفقا لمجلة "بيبول"، تم العثور على صورة نادرة تجمع جد دوقة كامبريدج، ويدعى الكابتن بيتر ميدلتون، بالامير فيليب، دوق إدنبرة الراحل ، من جولته في أمريكا الجنوبية في عام 1962.

تُظهر الصورة فيليب بجوار طائرة حيث شوهد جد كيت في الخلفية كمساعد طيار دوق إدنبرة.د، وفي الحقيقة، عمل بيتر ميدلتون كطيار مقاتل في سلاح الجو الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، وتوفي في عام 2010 قبل أيام فقط من إعلان كيت وويليام خطوبتهما.

من المعروف أيضًا أن كيت وويليام معروفان بأنهما من أبناء العمومة الرابع عشر، ومع ذلك، ولكن لم تجتمع العائلة معا من قبل ولم يكونا على علم بلقاء الأجداد قبل زواجهما.

IMG_20220415_225137
IMG_20220415_225137
أمريكا زواج الحرب العالمية زوجته الأمير ويليام كيت ميدلتون دوقة كامبريدج الحرب العالمية الثانية الملكة إليزابيث العائلة المالكة زوج الامير فيليب

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