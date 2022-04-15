مسلسل ملف سري الحلقة 14.. ماجد المصري يطلق النار على شقيقه

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال.

وخلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ملف سري، يتم اتهام حازم (الفنان ادوارد) بثلاث تهم أثناء تحقيقات النيابة، وهي: (قتل شريف المالكي، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وسرقة المقتول).

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ملف سري، أيضا قيام يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري) بإطلاق النار على شقيقه هارون المالكي (الفنان محسن محيي الدين) بعدما فقد الأول الذاكرة.

وبدأت الذاكرة تعود ليوسف المالكي، ولكن ما قبل حادث مقتل ابنه شريف المالكي (الفنان محمود حجازي) وينسى ما بعد هذا الحادث.

أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار إلى أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح أن "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسة".

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.