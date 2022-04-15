التنمية المحلية: تحرك في سعر البنزين بفئاته المختلفة دون المساس بأسعار السولار

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن هناك تحرك في سعر البنزين في فئاته المختلفة، دون المساس بأسعار السولار.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن هذه تحريك سعر البنزين لا تعني زيادة أسعار الأجرة، موضحا ان لا يوجد زيادة في أسعار أجرة النقل والمواصلات وسيارات السيرفيس في مختلف المحافظات المصرية.



فيما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع أجهزة الأمن لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، والتعامل الفوري مع سائقي السيرفيس والنقل الجماعي المتلاعبين في أسعار الأجرة، ومخالفة تعريفة الركوب المقررة".

الحكومة: لا زيادة بتعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

النقل: لن يتم رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، حقيقة زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة بعد قرار زيادة أسعار بعض فئات الوقود اليوم.

وأكد إنه لن يتم رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة ، نظرا لثبات أسعار السولار عند 6.75 جنيه وغالبية السيارات تعمل السولار كما أن أتوبيسات الغاز لم يتغير سعر وقودها فهو من المنتج المحلي.



