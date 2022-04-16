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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوتس بالعربي الحلقة 14.. مستقبل أحمد داود في مكتب المسيري مهدد

احمد داود
احمد داود

تعرض آدم منصور (أحمد داود) لاختبار صعب خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل سوتس بالعربي، حيث نسي هاتفه في شقة مروان (عصام عمر) ولاحظ مروان وجود علاقة بين آدم وشيرين (يارا عزمي)، وتأكد منها بعدما سمع رسالة أرسلتها ليلى (تارا عماد)، ليتجه على الفور إلى فريدة (صبا مبارك) مديرة مكتب المحاماة ويقرر تدمير حياة آدم منصور.


وخلال أحداث الحلقة 14 تمكن آدم بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين) في إثبات براءة فتاة سجنت ظلمًا لمدة 10 سنوات في قضية قتل، وذلك بعد حصوله على جواب يكشف مرتكبي الجريمة الحقيقين وهم يتفقون فيه على تنفيذ الجريمة.


ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقعIMDb.

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وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

احمد داود دينا الشربيني آسر ياسين ريم مصطفي محمد شاهين art entertainment

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