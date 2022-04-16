عزة مصطفى عن أزمة مطربى المهرجانات والمهن الموسيقية: الاحتواء أهم من المنع

قالت الاعلامية عزة مصطفى، أنها ضد منع أغانى المهرجانات جاء ذلك تعليقا على الخلاف الجارى بين نقابة المهن الموسيقية والناقد الفنى طارق الشناوى.

وأكدت عزة مصطفى خلال تقديها برنامج " صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، خلال الفترة الماضية جرت أحداث بين مطربى المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية.

وأضافت عزة مصطفى تعليقا على الازمة بين نقابة المهن الموسيقية ومطربى المهرجانات أن "الاحتواء أهم من المنع".

وقال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن البيان الذي صدر ضد الناقد الفني طارق الشناوي لم يصدر عن النقابة لكنه صادر عن صحفيين والنقابة توافقه.

وأوضح علاء عامر أن الناقد طارق الشناوي خرج عن النقد الموضوعي ومعتاد على مهاجمة نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن طارق الشناوي وجه تنمرا ضد هاني شاكر بوصفه بـ«أمير الغناء والتقوى والورع »، متابعا: «ده مش نقد، ده أي حاجة تانية».

وتابع علاء عامر إن مقال طارق الشناوي يحتوى على مخالفات قانونية لكنه لا يفهم في القانون، الأمر الذي لم يقبله الشناوي وبادر قائلا «أنت اللي مبتفهمش قانون» ليرد عليه عامر محذرا مع عدم التجاوز معه في الحديث.

