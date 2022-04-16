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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جلد وعظم والحبر الحيوي .. الوكالة الأوروبية تصنع قطع غيار لرواد الفضاء

قطع غيار
قطع غيار

طوّرت «وكالة الفضاء الأوروبية» عظماً صناعياً لمنح رواد الفضاء إمكانية الحصول على «قطع الغيار» التي قد تكون ضرورية لبعثات الفضاء طويلة المدى.
 

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وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، تعد عينة العظام هذه جزءاً من مجموعة مختارة من العناصر الموجودة على الموقع الإلكتروني الذي يشمل 99 مادة يحتفظ بها «المركز الأوروبي لأبحاث وتكنولوجيا الفضاء» التابع لـ«وكالة الفضاء الأوروبية» الذي يعرض القطع الأثرية التي طوّرتها الوكالة على مدار الأعوام الخمسين الماضية.

وجرى تطوير العظم باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، الذي وصفته «وكالة الفضاء الأوروبية» بالـ«خطوة المبكرة» نحو «طب الطوارئ في الفضاء». بالإضافة إلى العظام، من الممكن أيضاً استخدام هذه التقنية في ترقيع الجلد، أو حتى إنتاج الأعضاء الداخلية.

ويمكن الحصول على «الحبر الحيوي» الغني بالمغذيات المصنوع من بلازما الدم البشري لرواد الفضاء أنفسهم في وجود بيئة جاذبية «- 1 غرام».

ويمكن أن تتطلب إصابات الحروق الخطيرة رقعة جلدية باستخدام عضلة مستقطعة من جزء آخر من جسم المريض. ورغم أن هذا من الممكن تنفيذه على كوكب الأرض، فإنه يتسم بصعوبة أكبر في الفضاء، إذ إنه ليس هناك ما يضمن أن الضرر الثانوي سيشفى تماماً.

وفي حال انعدام الجاذبية، غالباً ما يفقد رواد الفضاء كثافة العظام، مما يعني أن الإصابات مثل الكسور قد تكون أكثر شيوعاً عندما يكونون في المدار أو يستكشفون كواكب مثل المريخ.

وقد أدى ذلك إلى قدر كبير من البحث في التدابير الوقائية التي يمكن لرواد الفضاء اتخاذها.

وفي عام 2020 ظهر اقتراح أن الميكروبات في معدة رواد الفضاء يمكن التلاعب بها باستخدام البريبايوتكس (المعززات الحيوية) التي يمكن أن تحميهم، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي من الألياف لبدء عملية التمثيل الغذائي. وتشير أبحاث ظهرت نتائجها الشهر الماضي أيضاً إلى أن نبات «الخس الفضائي» يمكن أن يحافظ على كثافة العظام في الرحلات الطويلة.

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