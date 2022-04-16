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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

25 ألف جنيه .. زيادة بأسعار أوبل كورسا في مصر

أوبل كورسا موديل
أوبل كورسا موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمي للسيارة أوبل فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات كورسا موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الهاتشباك  .

أوبل كورسا موديل 2022

وأوضحت شركة المنصور وكيل أوبل في مصر ، أن السيارة طراز كورسا موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار الفئتين المتاحين بالسوق المحلى بقيمة 25 الف جنيه لكلا منهم  .

 

وتستمد السيارة أوبل كورسا موديل 2022 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، وبقوة 130 حصانا بناقل حركة أوتوماتيك تيبترونيك 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي .

أوبل كورسا موديل 2022

وتتسارع السيارة أوبل كورسا موديل 2022 من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 8.7 ثانية، عزم السيارة 230 نيوتن.متر.

 

وتاتى السيارة أوبل كورسا موديل 2022 بشاشة وسطية مدمجة بمقاس 7 بوصات، تعمل الشاشة بنظام أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، و6 سماعات للصوت، ومزودة بكاميرا مراقبة الرؤية الخلفية، والمقاعد في السيارة جميعها مبطنة بالجلد العالي الجودة ، و مصابيح LED أمامية وتوجد التقنية النهارية وكشافات ضباب أمامية، مرايا جانبية سوداء تعمل كهربائيا ويمكن طيها، وفتحة سقف بانورامية بشكل جذاب.

أوبل كورسا موديل 2022

وتضم السيارة أوبل كورسا موديل 2022، عددا من وسائل الأمان من بينها نظام للفرامل مانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP، كما يوجد نظام تحذير الاصطدام الأمامي، و6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية وحزام أمان خلفي.

           

اما عن اسعار أوبل كورسا :

- فئة اليجانس بسعر 385 ألف جنيه بدلاً من 360 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

- فئة توب لاين بلس بسعر 405 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه .

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