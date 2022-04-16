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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

عازف روسي
عازف روسي

تحدى عازف روسي قوات الأمن على المسرح في موسكو، بعزف مقطوعة أوكرانية شهيرة دون توقف، مما سلط الضوء على استمرار روح المقاومة وامتعاض الروس من الحرب.

 

استمر عازف البيانو الروسي «أليكسي ليوبيموفكان» في عزف مقطوعة لملحن أوكراني شهير رغم اقتحام الشرطة الروسية لصالة العرض، وأمرهم له بالتوقف في محاولة لفض الحفلة الموسيقية.

 

كان العازف «ليوبيموفكان» يعزف أمام حشد من الناس في موسكو عندما اقتحم الضباط الروس المسرح، ولكن بدلاً من رفع يديه والخروج من المسرح، استمر عازف البيانو في العزف على المقطوعة.

 

ومع استمرار ليوبيموف في العزف على البيانو على الرغم من أن رجال الشرطة يلوحون في الأفق، وقف أعضاء الجمهور على أقدامهم وصفقوا له.

 

حتى أنه ظهر يرفع قبضته لفترة وجيزة أثناء الانتهاء من العزف، حتى أن الحشد خالف أوامر الضباط بمغادرة القاعة.

 

بعد الحادث، قالت السلطات الروسية بأن رجال الشرطة تدخلوا بسبب بلاغ بوجود قنبلة اتضح أنه كاذب.
 

كان ليوبيموف يعزف مقطوعة شهيرة من تأليف فالنتين سيلفستروف واحد من أعظم الملحنين الأحياء في أوكرانيا.

 

وصفت العديد من التقارير الحفل بأنه حدث "مناهض للحرب". ومع ذلك، لم تظهر أي بوادر معارضة أو رموز موالية لأوكرانيا.

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