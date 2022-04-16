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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى تشارك متابعيها مشاهد "سوتس بالعربي"

صدى البلد

شاركت الفنانة ريم مصطفي جمهورها فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت ريم مصطفى في الفيديو بمشهد من مسلسلها “سوتس بالعربي” برفقة الفنانة تارا عماد، مما نال إعجاب متابعيها.

إطلالة جذابة لـ ريم مصطفى عبر انستجرام

وكانت قد أعربت النجمة ريم مصطفى عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول مسلسل "سوتس بالعربى" الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري على قناة cbc، مؤكدة أن العمل يحمل طبيعة مختلف عن باقى الأعمال المعروضة في شهر رمضان هذا العام، سواء من ناحية طبيعة الشخصيات وملابسهم وحتى الديكورات التي يتم التصوير فيها.

وأشارت ريم مصطفى إلى الجمهور تفاعل مع شخصية كاميليا في الحلقات الماضية، خاصة وأن المشاهد الخاصة تحمل طابع الكوميديا، مشددة على أن الحلقات المقبلة ستحمل العديد من المفاجآت بالنسبة لشخصية كاميليا سواء في علاقتها مع آسر ياسين، أو لطبيعة عملها في المكتب وتعاملاتها مع باقى المحامين.

مسلس"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

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